Le migliori Friggitrici ad aria per cuocere veloce e con meno calorie

Le friggitrici ad aria oggi rappresentano una delle soluzioni migliori per cuocere velocemente, senza troppi sforzi, in modo più sano e senza cattivi odori. Ecco perché abbiamo deciso di selezionare 4 modelli con il migliore rapporto qualità prezzo su Amazon. Potrai così dare una botta di vita alla tua cucina senza spendere troppo.

Friggitrici ad aria: 4 modelli per la cucina veloce

Se vuoi spendere veramente pochissimo allora sicuramente fa al caso tuo la friggitrice ad aria Cecotec in questa versione con il cestello da 5,5 litri a soli 64,90 euro. Ha un design minimale e molto elegante. È dotata di un pratico pannello touch multifunzione e 8 modalità preimpostate.

Probabilmente la migliore per qualità prezzo è la friggitrice ad aria COSORI sempre da 5,5 litri, con un motore da 1700 W e 13 funzioni per cucinare quello che vuoi. Potrai impostare una temperatura da un minimo di 75 °C fino a un massimo di 205 °C e trovi incluso un libro di ricette. La puoi avere a soli 89,99 euro, invece che 139,99 euro.

Un altro modello top è Philips Airfryer Essential. In questa versione da 4,1 litri è tua a 89,99 euro con lo sconto del 49%, un vero affare. Potrai cucinare tutti i cibi che desideri in modo rapido con il 90% di grassi in meno. Possiede 7 programmi preimpostati e puoi mettere tutte le parti removibili in lavastoviglie.

Chiudiamo il cerchio con la spettacolare friggitrice ad aria Princess da ben 11 litri, 10 programmi preimpostati e cestello rotante incluso. Con i suoi 1800 W riesce a essere efficiente cuocendo ogni alimento in modo uniforme per essere croccante all’esterno e morbido all’interno. La puoi avere a soli 129,99 euro, invece che 149,99 euro.

Siamo giunti alla fine di questa spettacolare lista delle migliori friggitrice ad aria in offerta su Amazon. Non fartele scappare perché ovviamente questi sconti non durano in eterno. E ricorda anche che se sei abbonata ai servizi Prime non dovrai assolutamente pagare la spedizione e riceverai la tua friggitrice ad aria direttamente a casa in pochi giorni. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.