I consumi di luce e gas sono una delle voci più importanti nella spesa delle famiglie italiane, in quanto stabiliscono il costo nelle bollette. Ma non è il solo motivo, è sempre utile cercare di monitorare e ottimizzare i propri consumi energetici per risparmiare sulla bolletta, ma anche per ridurre l’impatto ambientale. Una delle soluzioni più pratiche e convenienti, per tenere sotto controllo i consumi di luce e gas, è quella di utilizzare le app per smartphone e tablet, che offrono diverse funzionalità e vantaggi. Scopriamo di seguito quali sono le migliori app per calcolare e risparmiare sui consumi di luce e gas.

Applicazioni per risparmiare in bolletta: ecco quali e come fare

Le app per calcolare e risparmiare sui consumi di luce e gas sono degli strumenti utili, qualsiasi sia il motivo. Tra le diverse app presenti, ci sono due categorie, la prima categoria quella dell’applicazioni dedicate ai clienti di specifici fornitori energetici, come Enel o Eni. La seconda categoria sono invece le app universali e compatibili con qualsiasi fornitore come Switcho, Omnia Genius, Energy Consumption Analyzer. Per scegliere quella più adatta è importante conoscere le funzioni dell’app, per capire quali soddisfano tutte le esigenze del caso, alcune infatti sono ideali per chi ha una casa tradizionale, altre per chi ha una smart home o un impianto fotovoltaico.

Switcho

Switcho è un’app gratuita che può essere scaricata sullo store del proprio dispositivo, sia per Android e iOS. Switcho con le sue funzioni aiuta a risparmiare sulle bollette o sulle altre spese mensili. Per utilizzarla è necessario creare un account o accedere attraverso l’account Google o Apple. L’applicazione al primo accesso comunicherà tutte le condizioni da accettare per la privacy e le notifiche. Una delle funzioni interessanti riguarda proprio le notifiche, che possono essere personalizzate, a seconda delle richieste inserite. Invece, per procedere con l’utilizzo vero e proprio dell’app bisogna selezionare su quale utenza si vuole risparmiare e poi basterà caricare le bollette. La lista comprende, Luce e Gas, assicurazione, Internet Casa, Mobile e Cambio casa. In sintesi, l’utente deve solo caricare le proprie bollette luce e gas e l’app trova le offerte più adatte all’esigenze.

Inoltre, l’app permette di collegare i conti bancari così da monitorare tutte le spese, per poi ricevere suggerimenti personalizzati per risparmiare sulle spese reali, consultare il saldo mensile e ottenere un grafico completo delle spese. Infine, chi utilizza l’app può invitare un amico, e ottenere un buono regalo Amazon. Specificando che il buono verrà erogato solo se il nuovo utente sottoscriva un’offerta o quel che viene indicato al momento dell’invito.

Omnia Genius e Energy Consumption Analyzer

Omnia Genius è presente sugli store sia di Android che di iOS, l’applicazione è gratuita, ed è ideale per le abitazioni smart, questo perché l’app permette di avere una lettura chiara e veloce da remoto. L’applicazione è stata sviluppata, principalmente per rendere le case smart e comodamente gestibili anche fuori casa, anche per le abitazioni con impianti fotovoltaici. Per accedere al servizio è necessario creare un account con la propria email, così da poter monitorare da remoto e in tempo reale i consumi di luce e gas, sia da smartphone che da tablet. Le funzioni permettono di visionare i reali consumi, rendendo più consapevoli gli utenti. Ma nello specifico, Omnia Genius permette di:

Monitorare le abitudini energetiche;

Informare sul funzionamento dell’impianto fotovoltaico;

Ridurre gli sprechi di energia e dei costi;

Migliorare il comfort e la sicurezza della abitazione.

Energy Consumption Analyzer è un’app gratuita per Android che permette di monitorare i consumi di luce, gas e acqua in modo semplice e intuitivo. L’utente deve inserire i dati dei propri contatori e registrare le letture correnti. L’app calcola il tasso medio di consumo per ora, giorno, settimana o mese e lo visualizza in un grafico che mostra l’andamento nel tempo. Inoltre, se l’utente inserisce anche il costo medio della componente energia, l’app è in grado di calcolare anche i costi dei singoli consumi.

Enel o Eni: app ufficiale dei grandi fornitori

Eni Plenitude è l’app ufficiale del noto fornitore energetico italiano, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Per utilizzare l’app è necessario possedere l’account, comunque è possibile registrarsi anche nella prima schermata aprendo l’app. L’app permette ai clienti Eni e di gestire le proprie forniture in modo semplice e veloce, ma anche di scoprire le offerte presenti per chi non è ancora cliente. Scaricando l’app è necessario accedere con l’account, oppure selezionare “Scopri le nostre offerte” per scoprire il mondo Eni. Per poi scegliere tra, “Attiva una nuova fornitura” o “Passa a eni plenitude dal vecchio fornitore”.

Tra le funzionalità principali, ci sono: la possibilità di inviare l’autolettura del contatore, consultare le bollette e pagarle con un click, modificare i dati anagrafici e bancari, attivare o disattivare le offerte, richiedere assistenza e consulenza. Inoltre, l’app offre anche la possibilità di monitorare i consumi di luce e gas, confrontandoli con quelli di altri utenti simili, e di ricevere consigli personalizzati per risparmiare energia.

Enel Energia è l’altra app che fa parte della categoria dei grandi fornitori, l’applicazione ufficiale di Enel Energia è disponibile gratuitamente per Android e iOS. L’app permette ai clienti Enel Energia di gestire le proprie forniture in pochi click accedendo a diversi servizi online. Per utilizzare l’applicazione basta accedere con il proprio account o registrarsi. Ecco tutte le funzionalità principali:

Inviare l’autolettura del contatore;

Consultare le bollette;

Pagare le bollette;

Modificare i dati anagrafici e bancari

Attivare o disattivare le offerte;

Richiedere assistenza e consulenza;

Monitorare i consumi di luce e gas;

Ricevere consigli personalizzati per risparmiare energia.

Inoltre, dall’app è possibile, anche nel caso in cui non si ha un account, scoprire le offerte Enel. Basterà selezionare “Scopri le nostre offerte”, per visionare i servizi e i vantaggi di “luce e gas, luce, gas e enel fibra”.