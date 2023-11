Migliora la tua igiene dentale con lo Spazzolino Elettrico Oral-B (ora scontato del -34%!)

Imperdibile Offerta per un Sorriso Sano! Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è attualmente in offerta su Amazon, e puoi acquistarlo a soli €44,99 invece del prezzo originale di €68,00. Questo rappresenta un risparmio incredibile del 34%!

Oral-B Pro 3 3500N: l’alleato per la tua igiene dentale

Testina Precision Clean: Questo spazzolino è dotato di una testina Precision Clean, progettata per offrire una pulizia profonda ed efficace. Rimuove la placca in modo efficiente per garantire gengive più sane e denti più puliti.

Sensore di Pressione Luminoso: Questo spazzolino è dotato di un sensore di pressione luminoso che ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte. Protegge le tue gengive evitando una pressione eccessiva durante lo spazzolamento.

Battitura a Oscillazione 3D: La tecnologia di pulizia 3D di Oral-B combina oscillazioni, rotazioni e pulsazioni per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Garantisce una pulizia completa in tutte le aree della bocca.

Batteria a Lunga Durata: Con una sola ricarica, la batteria di questo spazzolino dura fino a 14 giorni di utilizzo. Puoi portarlo in viaggio senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Custodia da Viaggio Inclusa: Questo spazzolino è dotato di una pratica custodia da viaggio che ti permette di portarlo in giro in modo igienico e comodo.

Scegliere Oral-B significa optare per una marca di spazzolini elettrici fidata da dentisti in tutto il mondo. Grazie alla tecnologia di pulizia avanzata e alle caratteristiche di controllo della pressione, lo Oral-B Pro 3 3500N ti offre un’esperienza di spazzolamento simile a quella professionale ogni giorno.

Migliora la tua igiene orale e ottieni gengive più sane e denti più puliti con lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N. Acquistalo oggi stesso su Amazon a soli €44,99 e risparmia il 34% sul prezzo originale di €68,00. Non perdere questa occasione per un sorriso più sano!