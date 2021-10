Microsoft sta lavorando al rivale del SoC Apple Silicon M1

Secondo alcune fonti, Microsoft sembra aver iniziato a costruire il chipset proprietario. Ciò è indicato dall'elenco aggiornato dei posti di lavoro vacanti dell'azienda, in cui è apparsa la posizione di capo architetto dei SoC nella divisione Surface. Il posto indica le qualifiche richieste per l'occupazione, nonché alcune responsabilità che ne conseguono.

Microsoft realizzerà processori per i suoi laptop

Nonostante l'annuncio, non ci sono mai state informazioni ufficiali sui piani della compagnia in merito allo sviluppo del proprio SoC. Questa è solo un'ipotesi, che potrebbe non coincidere con i reali piani di Redmond. Tuttavia, un chipset Microsoft potrebbe essere un grande passo per la compagnia. L'esempio di Apple, che ha avuto un successo eccezionale con i suoi processori iPhone e iPad, è un buon punto di riferimento.

“Sei appassionato di creare gadget e tecnologia fantastici? Il team di Surface fa luce sull'esperienza Microsoft con i dispositivi di nuova generazione. La nostra strategia è combinare produttività e mobilità con dispositivi che creano nuove esperienze, aiutando le persone e le organizzazioni a liberare la propria creatività ed essere creative“, ha affermato la società in una nota.

L'annuncio menziona anche che la divisione dell'architettura SoC nel suo insieme è responsabile della definizione delle caratteristiche e delle capacità dei processori che verranno utilizzati nella line-up Surface. La candidatura del posto di lavoro potrebbe anche significare che Microsoft sta cercando un dipendente per supervisionare lo sviluppo di CPU personalizzate per i Surface, piuttosto che SoC proprietari. Insomma, vi consigliamo di prendere il rapporto con un pizzico di sale.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'OEM di Redmond ha rilasciato un'altra build di prova di Windows 11, la v.22000.282 (KB5006746), agli Insider sul canale Beta. In questa iterazione, gli sviluppatori hanno corretto molti bug trapelati in rete; il principale dei quali è relativo ai processori AMD, che è diventato famoso all'inizio di questo mese. Il changelog rileva che gli sviluppatori hanno risolto un problema con la cache L3 che stava influenzando le prestazioni dei terminali con SoC Ryzen dopo l'aggiornamento alla nuova iterazione del software di Microsoft.