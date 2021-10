PC con Windows 11 più LENTO? Ecco perché

Microsoft martedì 12 ottobre ha rilasciato il primo aggiornamento per il nuovo sistema operativo Windows 11. Secondo TechPowerUp, questo update ha solo esacerbato l'elevata latenza segnalata della cache L3 sui processori Ryzen. In poche parole, ha influito negativamente sulle prestazioni dei PC aventi i SoC di AMD.

Poco dopo il rilascio di Windows 11, AMD e Microsoft hanno scoperto che il nuovo sistema operativo era scarsamente ottimizzato per i processori AMD Ryzen. Di fatto, il firmware di nuova generazione aumenta la latenza della cache L3 fino a tre volte e il nuovo pianificatore del sistema operativo non gestisce correttamente il meccanismo Collaborative Processor Performance Control (CPPC2). Tutto ciò porta a una diminuzione delle prestazioni sia nelle applicazioni di lavoro che in quelle di gioco, fino al 15%.

Il portale TechPowerUp riporta che il Ryzen 7 2700X con un ritardo tipico della cache L3 di 10 ns quando si passa a Windows 11, il ritardo nella cache L3 è aumentato a 17 ns.

Dopo aver installato l'aggiornamento cumulativo per Windows 11 rilasciato da Microsoft il 12 ottobre, la latenza è quasi raddoppiata a 31,9 ns.

In precedenza è stato detto che AMD stava lavorando con Microsoft per sviluppare un update che dovrebbero risolvere i problemi della memoria cache a 3 livelli lenta nei processori Ryzen, oltre a migliorare il funzionamento del meccanismo CPPC2. Ieri AMD ha annunciato che una patch che corregge i bug in CPPC2 e sarà rilasciata il 21 ottobre. Tuttavia, alcuni consumatori potrebbero riceverlo prima. I dettagli non sono specificati, ma, a quanto pare, per questi speciali consumer l'azienda intende i suoi clienti aziendali. Arriverà il 19 ottobre.

Ricordiamo che Microsoft ha trasformato il sottosistema Windows per Linux (WSL) in un'applicazione scaricabile e installabile dal Microsoft Store su Windows 11. È ora disponibile un'anteprima dell'applicazione, che da agli utenti di Windows 11 la possibilità di installare il software senza dover aggiungere WSL come componente aggiuntivo.