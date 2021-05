Secondo quanto si apprende dal blog ufficiale di casa Microsoft, sembra che il colosso di Redmond terrà un evento Xbox / Bethesda il 13 giugno prossimo: preparatevi, perché durerà ben 90 minuti.

Microsoft: l'evento di giugno sarà leggen… dario!

Il grande evento E3 di Microsoft che servirà come vetrina per i prossimi giochi Xbox e Bethesda inizierà domenica 13 giugno. Sarà uno show di 90 minuti. Secondo quanto dichiarato in un post sul blog ufficiale della compagnia da Aaron Greenberg, direttore generale del marketing dei giochi Xbox, “Lo spettacolo sarà incentrato sui giochi di Xbox Game Studios, Bethesda e molti creatori di giochi dei nostri partner in tutto il mondo“.

Microsoft ha completato la sua enorme acquisizione di ZeniMax Media, la società madre di Bethesda Softworks, a marzo, quindi questo evento sarà la prima opportunità per vedere cosa hanno combinato insieme le due società. L'acquisizione non significa che tutti i giochi Bethesda siano ora esclusivi per Xbox – il prossimo Deathloop, degli Arkane Studios di proprietà di Bethesda, per esempio, sta per debuttare su PS5 e PC – ma Phil Spencer di Microsoft ha già detto che “Alcuni nuovi titoli in futuro arriveranno solo su Xbox e sul servizio di abbonamento Xbox Game Pass“.

We’re thrilled to announce the Xbox & Bethesda Games Showcase will be Sunday, June 13. Tune-in details here: https://t.co/DIsA6QQZzP #XboxBethesda — Xbox Wire (@XboxWire) May 26, 2021

Ci sono molti potenziali videogames che potrebbero essere mostrati durante la vetrina di giugno. Potremmo dare il nostro prossimo sguardo ad Halo Infinite dopo la sua presentazione approssimativa avvenuta lo scorso luglio e il successivo ritardo a quest'anno. Ricordiamo – per chi non lo sapesse – che il debutto è previsto per l'autunno 2021.

Psychonauts 2 sembra molto vicino al rilascio, soprattutto dopo un recente video di aggiornamento pubblicato dallo sviluppatore Double Fine, quindi potremmo ricevere alcune notizie sul sequel in lavorazione.

Microsoft ha annunciato nuovi titoli in arrivo nelle serie Fable e Forza Motorsport lo scorso anno, quindi potremmo saperne di più su quei giochi e altri rivelati alla vetrina Xbox della scorsa estate. E da Bethesda, incrociamo le dita, finalmente conosceremo più dettagli su Starfield e sul nuovo capitolo di Indiana Jones.

