Microsoft 365 Family: 15 mesi di abbonamento in SUPER OFFERTA su Amazon

Le nuove Offerte di Primavera di Amazon sono l’occasione giusta per attivare Microsoft 365 Family. L’abbonamento garantisce l’accesso completo a tutto il pacchetto Office oltre che 1 TB in cloud su OneDrive, per 6 diversi utenti. Il codice per riscattare l’abbonamento tramite il sito di Microsoft è ora disponibile al prezzo scontato di 54,99 euro per 15 mesi di abbonamento (la spesa effettiva è di circa 3,66 euro al mese). Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Da notare che l’abbonamento include anche Norton 360 Deluxe (con antivirus e VPN).

Microsoft 365 Family: l’abbonamento è in offerta su Amazon

Con Microsoft 365 Family è possibile accedere a tutte le applicazioni del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook etc.) che saranno utilizzabili da 6 persone (ogni persona potrà avere fino a 5 dispositivi). Le applicazioni sono utilizzabili su Windows, Mac, Android e iOS/iPadOS.

Da notare, inoltre, che per ogni utente ci sarà anche 1 TB in cloud su OneDrive. Ad arricchire i vantaggi di Microsoft 365 Family c’è anche l’accesso senza costi aggiuntivi a Norton 360 Deluxe, con antivirus e VPN.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare 15 mesi di Microsoft 365 Family al prezzo scontato di 54,99 euro e, quindi, con una spesa effettiva di circa 3,66 euro al mese. Si tratta di un’opportunità da no farsi sfuggire.

Per sfruttare l’offerta basta completare l’acquisto su Amazon. Il codice sarà inviato all’utente tramite e-mail e potrà poi essere attivato seguendo le indicazioni fornite da Amazon stessa. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.