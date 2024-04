MicroSDXC SanDisk Extreme da 128GB + adattatore SD scontati del 52% su Amazon

Siete alla ricerca di un buon accessorio di archiviazione per aumentare lo spazio di memorizzazione dei vostri device mobile, ma non volete spendere grosse cifre? Allora eccovi arrivati nel posto giusto grazie all’ottima promozione di Amazon riguardante la scheda microSDXC SanDisk Extreme da 128GB che passa da 46,99 euro a soli 22,40 euro con uno sconto pari al 52%. Il prezzo finale fa registrare un nuovo minimo storico per questo prodotto e questo taglio di memoria, quindi affrettatevi. Inoltre nella confezione troverete anche l’adattatore SD e il software RescuePRO Deluxe è incluso nel prezzo.

MicroSDXC SanDisk Extreme da 128GB: -52% solo per oggi

Ideale per smartphone Android, action camera o droni, questa scheda microSD a elevate prestazioni consente di riprendere video in 4K UHD e Full HD, e di scattare foto ad alta risoluzione. La rapida scheda di memoria SanDisk Extreme microSDXC offre velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec. Offre inoltre la classe A2, con prestazioni rapide delle applicazioni per un’esperienza straordinaria con il vostro smartphone.

Questa microSD ha caratteristiche di alto livello, risultando del tutto ideale per le velocità di lettura e scrittura richieste da uno smartphone o da un tablet. Grazie alle performance offerte risulta altresì perfetta per la registrazione video 4K, aspetto sul quale non tutte le microSD sul mercato possono garantire medesimi target qualitativi. Infine le schede SanDisk Extreme microSDXC UHS-I sono impermeabili, resistenti agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X. Potrete pertanto dedicarvi alle vostre avventure senza temere di perdere i vostri preziosi dati.

Cosa state aspettando? Vi consigliamo di correre immediatamente su Amazon perché la SanDisk Extreme microSDXC da 128GB è una scheda di memoria di altissima qualità e solo per oggi è disponibile a soli 22,40 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.