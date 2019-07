Chi sta cercando un’opportunità a basso costo per acquistare una microSD per il proprio smartphone o la propria GoPro, ha una occasione irrinunciabile di fronte: si tratta dell’Amazon Prime Day 2019, in concomitanza del quale tutti i maggiori produttori di schede di memoria hanno proposto importanti sconti. Prima di avventurarsi in questo tipo di opportunità, occorre però porsi alcune domande a monte: qualche microSD acquistare? Quali sono le caratteristiche a cui prestare attenzione? Qual è la capienza di cui si ha realmente necessità?

Queste le offerte principali che si segnalano per il Prime Day. Questa, invece, la pagina su cui Amazon mette a disposizione l’intera gamma di microSD a catalogo, pagina all’interno della quale poter spulciare l’intera offerta del marketplace in questa giornata di sconti speciali.

MicroSD, offerte Prime Day: quale scegliere

Acquistare una scheda microSD significa estendere la memoria del proprio dispositivo ed al tempo stesso prolungare la vita dello stesso, poiché si ha la possibilità di rinunciare ad un immediato upgrade hardware in favore di una maggior capienza in termini di capacità di foto, audio e app. La prima questione da affrontare è pertanto quella della capienza, poiché occorre quantificare se serva una scheda da 64GB, 128GB, 256GB o addirittura una delle versioni più avanzate (fino a 1TB).

Occorre inoltre guardare con attenzione l’immagine della microSD di proprio interesse poiché la grafica è esplicita circa le specifiche tecniche della scheda stessa:

la Speed Class indica la velocità di memorizzazione dei dati: U1 significa 10MB/sec, U3 significa 30MB/sec; V30, V60 e V90 indicano velocità pari a 30, 60 e 90MB/sec per utilizzo in ambito video. Il consiglio è quello di rimanere almeno in un range pagi a 30-60MB/sec;

occhio anche alla compatibilità: occorre leggere le specifiche del device in uso per capire quale tipo di scheda SD si possa utilizzare;

le sigle A1 o A2 indicano la Application Performance Class, ossia la capacità della scheda di diventare un vero sostegno alle performance del dispositivo nell’archiviazione ed esecuzione di applicazioni;

aspetto molto importante è il nome: le microSDHC indicano capacità fino a 32GB, mentre le microSDXC indicano capacità fino a 512GB: basta un colpo d’occhio per comprendere che tipo di memoria si stia osservando.

In questa guida per schede microSD sono indicate tutte le specifiche da conoscere prima di scegliere la propria scheda.

MicroSD, le migliori offerte

Una volta comprese le sigle che consentono di carpire le caratteristiche delle microSD disponibili sul mercato, è possibile fare il passo successivo. Se si è già identificata la microSD desiderata, è sufficiente cercarla su Amazon sperando di imbattere in uno dei tanti sconti disponibili per il Prime Day 2019. Nell’elenco successivo sono disponibili invece a titolo esemplificativo le microSD con gli sconti più interessanti, ma occorre fare attenzione al fatto che si tratta di offerte destinate ad esaurirsi entro poche ore: chi fosse interessato deve approfittarne subito poiché nella seconda giornata di Prime Day con ogni probabilità non ci saranno nuove opportunità di questo calibro.

microSD da 64 GB

Lexar 10000x microSDXC UHS-II ( EUR 37,61);

EUR 37,61); SanDisk Extreme microSDXC A2 V30 160MB/sec ( EUR 19,99);

EUR 19,99); SanDisk Extreme Pro microSDXC A2 V30 ( EUR 32,97).

microSD da 128 GB

SanDisk MB-ME128GA/EU ( EUR 26,99, tra i prodotti più scontati dell’intero Prime Day);

EUR 26,99, tra i prodotti più scontati dell’intero Prime Day); SanDisk Extreme Classe 10 UHS-I ( EUR 30,99);

EUR 30,99); SanDisk microSDXC U1 A1 ( EUR 24,00);

EUR 24,00); SanDisk Extreme Pro V30 U3 A2 ( EUR 34,99).

microSD da 256 GB

Lexar 1000x UHS-II ( EUR 119,00);

EUR 119,00); SanDisk Ultra U1 A1 ( EUR 47,99);

EUR 47,99); SanDisk Extreme U3 A2 V30 ( EUR 59,99);

EUR 59,99); SanDisk Extreme Pro A2 U3 V30 ( EUR 69,99).

microSD 512 GB

Per chi vuole invece balzare ad una soluzione di livello top di gamma, ecco la Samsung EVO UHS-I U3 da 512GB, disponibile solo per il Prime Day con uno sconto pari al 51% ( EUR 184,29). Prima dell’acquisto si consiglia di verificare la compatibilità del proprio device con una scheda di tale capienza.

Commento inviato

Tariffe