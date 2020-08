Chiunque intenda ampliare lo spazio di memorizzazione sul proprio smartphone ha oggi a disposizione (ma solo per oggi, in quanto presente tra le “offerte lampo” di Amazon) uno sconto del 39% che equivale ad un risparmio di ben 28,11 euro. L’opportunità ruota attorno al brand SanDisk, che per poche ore ancora propone la propria microSD XC da 128 GB ad un prezzo pari a 43,88 euro.

SanDisk Extreme Pro: -39% solo per oggi

Ideale per smartphone Android, action camera o droni, questa scheda microSD a elevate prestazioni consente di riprendere video in 4K UHD e Full HD, e di scattare foto ad alta risoluzione. La rapida scheda di memoria SanDisk Extreme PRO microSDXC offre velocità di lettura fino a 170 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec. Offre inoltre la classe A2, con prestazioni rapide delle applicazioni per un’esperienza straordinaria con il vostro smartphone

La microSD ha caratteristiche di alto livello, risultando del tutto ideale per le velocità di lettura e scrittura richieste da uno smartphone o da un tablet. Grazie alle performance offerte risulta altresì perfetta per la registrazione video 4K, aspetto sul quale non tutte le microSD sul mercato possono garantire medesimi target qualitativi.

Poche le unità disponibili, poche le ore entro cui potersele accaparrare. La SanDisk Extreme Pro da 128GB, infatti, rientra tra le “Offerte di Settembre” che Amazon ha inaugurato proprio oggi e che su questo specifico prodotto portano il prezzo a scendere dai 71,99 euro di listino agli attuali 43,88.

Smartphone