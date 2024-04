MicroSD SanDisk 512GB: la più veloce spendendo solamente 59€

La sorprendente microSD SanDisk Ultra vanta una memoria d’archiviazione che ammonta a ben 512GB. Velocità pazzesche in lettura e scrittura dei tuoi dai: apparecchio efficace per dare un po’ di respiro a smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili che utilizzi ogni giorno. Ottima anche la costruzione, per una lunga durata.

Manca pochissimo al termine dell’offerta, per cui realizza l’ordine su Amazon per avere la microSD ad un prezzo di appena 59 euro, grazie ad uno sconto del 9%.

Torna in offerta per la microSD SanDisk da 512GB

Spazio limitato sui tuoi apparecchi? Giunge in soccorso la microSD SanDisk con 512GB di storage aggiuntivo su cui copiare contenuti di ogni tipologia in maniera istantanea, potendo contare su una velocità in fase di lavoro che raggiunge i 120MB/sec. Efficienza e performance senza compromessi.

Per rendere l’idea, potrai copiare fino a 1000 foto al minuto e l’apparecchio si presta perfettamente per registrare video in FullHD. Una microSD su cui spostare con facilità le applicazioni, con avvio praticamente immediato, e di conseguenza anche lo smartphone sarà molto più scattante.

Non farti sfuggire questo concentrato di tecnologia, sono davvero poche le unità ancora a disposizione: salva nel carrello la microSD SanDisk Ultra da 512GB ad un prezzo più basso che mai e ti sarà spedita in tempi rapidissimi.