MicroSD SanDisk 32GB: bastano appena 18€ per questa BOMBA

La microSD SanDisk Ultra da 32GB, fra le più indicate spendendo così poco, garantisce un’elevata velocità sia in fase di scrittura e sia durante la lettura di documenti e contenuti multimediali di grandi dimensioni. Apparecchio sicuro ed affidabile per liberare spazio su smartphone, tablet ed altro ancora.

Manca poco al termine della promozione, sfrutta quest’opportunità e fai il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto last minute del 5%, la microSD potrà essere tua ad un prezzo di soli 18 euro.

Nuova offerta su Amazon per la microSD SanDisk da 32GB

Questa eccellente microSD lavora sfruttando una velocità di trasferimento fino a 80 MB/sec. Niente più sprechi di tempo copiando file di grandi dimensioni o intere cartelle con numerosi contenuti: riuscirai a trasferire centinaia di foto nel giro di un solo minuto e senza cali di performance.

Lo spazio interno da 32 GB della microSD ti permetterà di registrare ore ed ore di video in FullHD, oltre a scattare tantissime fotografie in alta risoluzione. A bordo di smartphone e tablet diventa un supporto ideale per l’installazione di applicazioni, le quali verranno eseguite senza alcun rallentamento.

Poche scorte rimangono disponibili, segui l’istinto ed aggiungi al carrello la tua nuova microSD SanDisk Ultra da 32GB: la riceverai a casa in tempi rapidissimi e non potrai più farne a meno.