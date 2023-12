MicroSD Samsung EVO Plus 64GB: solo 8€ con Unieuro

Ultimi pezzi per la MicroSD Samsung EVO Plus 64GB a soli 8,99 euro, invece di 14,99 euro. La trovi solo su Unieuro acquistabile solamente online. Mettila in carrello a questo link. Il risparmio è assicurato insieme alla qualità. Tanta velocità per questa soluzione di archiviazione mobile immediata e facilissima da utilizzare. Approfittane prima che terminino le scorte. Hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

MicroSD Samsung EVO Plus 64GB: questo è il momento perfetto per acquistarla

La MicroSD Samsung EVO Plus 64GB è un’ottima soluzione per aumentare lo spazio di archiviazione nei tuoi dispositivi. Perfettamente compatibile con i sistemi Android, si sposa alla perfezione anche con fotocamere, videocamere, droni e molto altro ancora. In Classe 10, riesce a raggiungere velocità di lettura fino a 130 MB/s e di scrittura fino a 130 MB/s. Insomma, una vera e propria bomba per trasferimento dati e registrazione foto o video in 4K Ultra HD.

Mettila subito in carrello a soli 8,99 euro, invece di 14,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

