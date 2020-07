Dove memorizziamo i video con gli amici? Dove conserviamo le fotografie di famiglia? Dove depositiamo quel che dobbiamo portarci appresso sullo smartphone? Come ampliare la memoria a disposizione in vista della partenza per le vacanze? Abbiamo provato a verificare quali sono state le scelte degli italiani su Amazon, laddove si può ordinare al volo una microSD ed averla rapidamente a disposizione prima di chiudere le valigie e partire. Ecco cosa abbiamo scoperto.

microSD, le più amate dagli italiani

Scegliere una microSD non è semplice: abbiamo redatto una apposita guida alle microSD proprio a tal fine, poiché gli standard non sono sempre semplici da comprendere e non tutti hanno esattamente in mente ciò che serve. Troppo spesso, insomma, la scelta si basa sui GB di memoria (il numero più grande tra le caratteristiche evidenti sulla schedina) e sul prezzo, mentre ci sono anche altri aspetti da tenere strettamente in considerazione.

Le memoria, inoltre, va considerata come aggiuntiva a quanto già si dispone sul proprio smartphone (o fotocamera, o altro device che necessita di uno sforzo extra di immagazzinamento dati). Il taglio di memoria può dunque essere scelto sulla base delle proprie necessità, ma le differenze esigue di prezzo spesso possono consigliare di scegliere qualche GB in più per precauzione.

Le microSD più acquistate – Luglio 2020

Queste le microSD più acquistate su Amazon in questa estate 2020:

I tagli prescelti su questo podio sembrano indicare un acquisto focalizzato più che altro ad estendere una memoria preesistente (quindi su smartphone) che non a costituire il limite massimo di archiviazione disponibile su altri device, dove eventuali registrazioni video potrebbero rapidamente erodere gran parte di queste capacità. Questa teoria sembra confermata anche dai tagli di memoria ulteriori, presenti con volumi minori in questa speciale classifica:

Nella top50 dei prodotti più venduti su Amazon in questo periodo pre-estivo figurano ben nove microSD differenti, nessuna delle quali oltre i 128GB. Un dato interessante, che non taglia fuori dal mercato le unità ad alta capacità, ma le isola comunque a scelta di nicchia o di specifica necessità.

Smartphone