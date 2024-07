MicroSD Lexar 128GB in MAXI SCONTO su Amazon (-51%): solo 15€

Su Amazon puoi fare un ottimo affare su questa microSD del marchio Lexar da 128GB: grazie al 51% di sconto è tua infatti a soli 15,90 euro. Perfetta per essere utilizzata su smartphone, tablet o dispositivi fotografici.

MicroSD Lexar 128GB: veloce e capiente

La scheda Lexar Professional 1066x da 128GB è dunque la scelta ideale per chi cerca prestazioni di alto livello per action cam, droni, smartphone Android e tablet. La tecnologia UHS-I permette di avere velocità di lettura fino a 160MB/s per trasferire rapidamente i tuoi dati.

Inoltre, puoi scattare immagini di alta qualità e registrare video in Full HD e 4K senza problemi. Se la usi su smartphone, la velocità A2 ti garantisce n caricamento delle app incredibilmente rapido che migliora l’efficienza del dispositivo.

All’interno della confezione troverai anche un adattatore SD, in modo che sia versatile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Aggiungila subito al carrello e pagala soltanto 15,90 euro invece di 32,76.