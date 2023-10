MicroSD da 256 GB Samsung Evo Plus in super offerta a 21,99 euro da Unieuro

La microSD da 256 GB Samsung Evo Plus è in offerta sul sito di Unieuro a 21,99 euro. Si tratta di un’ottima promo, valida solo online, dato che consente di risparmiare 13 euro sul prezzo di vendita consigliato pari a 34,99 euro. A questo aggiungici anche le spese di spedizione gratuite, con la consegna a domicilio stimata entro e non oltre l’inizio della prossima settimana. Inoltre puoi scegliere l’opzione Ritiro in negozio, così da andare a ritirare personalmente l’articolo senza costi.

MicroSD Samsung Evo Plus da 256 GB in offerta a 21,99 euro sul sito di Unieuro

L’ultima offerta di Unieuro sulla scheda microSD Evo Plus di Samsung da 256 GB di memoria rientra tra le promozioni valide soltanto online di questo fine settimana. Su tutti gli articoli in offerta, le spese di spedizione sono a carico di Unieuro.

La microSD firmata Samsung ti permette di ottenere più velocità di trasferimento e una maggiore compatibilità rispetto alle altre schede microSD disponibili oggi sul mercato, per prestazioni sempre affidabili e all’altezza della fama del colosso asiatico.

Uno dei principali punti di forza della scheda in offerta è proprio la capacità di archiviazione che raggiunge i 256 GB, uno spazio più che sufficiente per ospitare tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti, inclusi giochi, canzoni e app.

Un ulteriore elemento distintivo della scheda microSD di Samsung è la velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, grazie alla quale puoi trasferire file enormi nel giro di pochi minuti. È ottima anche per i video 4K, che rimangono intatti con A2, V30 e interfaccia UHS-I.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sulla scheda microSD Samsung Evo Plus da 256 GB per risparmiare ben 13 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

