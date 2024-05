SSD Samsung T7 da 1TB: sconto EPICO del 38% su Amazon

Nel mondo digitale odierno, la velocità è essenziale. Non possiamo più permetterci di aspettare ore per trasferire file da un dispositivo all’altro. È qui che entra in gioco l’SSD esterno Samsung T7 da 1TB, un’offerta imperdibile su Amazon con uno sconto epico del 38%. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 99,00 euro, anziché 159,99 euro.

SSD Samsung T7 da 1TB: un affare che non puoi permetterti di perdere

Parliamo di velocità sorprendenti. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale. Immagina la tua produttività accelerare mentre trasferisci grandi file in pochi secondi, senza dover perdere tempo prezioso. Ma la velocità non è l’unico punto forte di questo fantastico dispositivo. La sua interfaccia USB 3.2 Gen 2, retrocompatibile, garantisce una connettività senza problemi con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, la scocca in metallo del Samsung T7 non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma assicura anche una resistenza eccezionale. Può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, rendendolo perfetto per gli avventurieri digitali sempre in movimento.

La sicurezza è un’altra caratteristica fondamentale. Con la protezione opzionale della password e la crittografia hardware AES a 256 bit, i tuoi dati saranno al sicuro da occhi indiscreti. E con la compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, Mac e Android, puoi essere sicuro che il Samsung T7 si integri perfettamente nel tuo ecosistema digitale.

Il Samsung T7 è dotato di soluzioni termiche avanzate, tra cui la tecnologia ePCM e la Dynamic Thermal Guard, che garantiscono che l’SSD rimanga alla temperatura ottimale anche durante l’uso intensivo. Quindi, anche se stai trasferendo file a velocità massima, non devi preoccuparti di surriscaldamenti fastidiosi.

Inoltre, il Samsung T7 è dotato di un software di gestione intuitivo che ti permette di impostare password, aggiornare il firmware e molto altro ancora. Con l’app disponibile anche per smartphone e tablet Android, hai il controllo completo del tuo SSD ovunque tu vada.

L’SSD esterno Samsung T7 da 1TB è un compagno affidabile per coloro che valorizzano la velocità, la sicurezza e la durabilità. Con il mega sconto del 38% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 99,00 euro.