MicroSD a partire da 5€ su TEMU: un VERO AFFARE

Ideali per molteplici applicazioni, le MicroSD sono dispositivi di storage facili da utilizzare e molto interessanti per creare o aumentare spazio sui tuoi dispositivi. Oggi su TEMU le paghi niente. Acquistale a partire da 5,48 euro, invece di 12,39 euro. Al 55% di sconto, fai l’affare del giorno.

Non perdere altro tempo, stanno andando letteralmente a ruba. Ecco perché devi essere veloce se vuoi aggiudicartene almeno una. Inoltre, per un tempo limitato, hai anche la possibilità di beneficiare della consegna gratuita direttamente a casa tua.

MicroSD: su TEMU il prezzo è fantastico

Perché spendere una fortuna quando lo stesso prodotto lo puoi pagare decisamente meno su TEMU? Queste MicroSD costano davvero pochissimo. Assicurati uno storage sicuro e resistente. Questa soluzione è multidispositivo e ti permette di aumentare spazio e crearne per diverse applicazioni.

Ad esempio, è perfetta per telecamere di sicurezza così da evitare di pagare un abbonamento fisso al cloud. Se hai bisogno di maggiore archiviazione per il tuo smartphone hai il prodotto perfetto. Inoltre, puoi sfruttarlo anche per fotocamere e videocamere digitali.

Acquistale subito a partire da 5,48 euro, invece di 12,39 euro. Con TEMU, confermando l’ordine ora, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. Raggiungendo un importo di almeno 30 euro, pagando con Klarna, ottieni un extra 3% di sconto. Tutto in base a disponibilità.