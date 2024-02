MicroSD 32GB Lexar, con 17€ fai TRIS: velocità e resistenza al top

La microSD Lexar rende disponibile uno spazio d’archiviazione pari a 32GB per memorizzare numerosi dati, app e contenuti multimediali, affidandosi ad un’estrema velocità in fase di utilizzo. Questo versatile strumento assicura totale compatibilità con smartphone, tablet, droni, notebook e non solo: prestazioni sempre al top.

Non perdere quest’occasione, prima che l’offerta termini: effettua l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 10%, saranno sufficienti appena 17 euro per portare a casa ben tre microSD con adattatore.

Tre microSD Lexar da 32GB a prezzo mai visto

La microSD può contare su una velocità di lettura fino a 100MB/s. In un lampo sarai in grado di trasferire foto e video ad altissima risoluzione. La microSD Lexar è davvero piccolissima: questo non ne pregiudica la solidità costruttiva. Un apparecchio che non si lascia intimorire da temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Il supporto ideale per le action camera, grazie a cui potrai realizzare video mozzafiato anche in condizioni proibitive. Dimentica i problemi di compatibilità: in confezione troverai anche il pratico adattatore per sfruttare la scheda di memoria a bordo di qualunque dispositivo.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello le tue nuove microSD Lexar da 32GB ad un prezzo stracciato e con adattatore incluso: arriveranno a casa in brevissimo tempo e farne a meno diventerà impossibile.