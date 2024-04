MicroSD 128GB SanDisk a meno di METÀ prezzo: con 22€ è tua

Grazie alla microSD SanDisk Extreme avrai al tuo servizio uno storage di 128GB su cui sarai in grado di salvare velocemente tantissimi dati ed applicazioni. Lo strumento ideale per liberare spazio su smartphone, tablet e non solo, dimenticando rallentamenti dovuti alla memoria in esaurimento.

Completa l’ordine su Amazon per avere questa straordinaria microSD SanDisk ad un prezzo di soli 22 euro anziché 46 euro, merito di uno sconto eccezionale del 52% che a breve non sarà più disponibile.

Prezzo disintegrato per la microSD SanDisk da 128GB

Le performance della microSD SanDisk da 128GB sono impressionanti: potrai contare su velocità di lettura e di scrittura rispettivamente fino a 160 MB/sec e fino a 90 MB/sec. Supporto indicato per registrare video in 4K con droni ed action camera. Ovviamente, funziona benissimo anche a bordo dei più comuni dispositivi mobili.

Eccellenti risconti anche valutando la qualità costruttiva: una microSD che resiste ad elevate temperature, urti e raggi X. Da segnalare poi l’utile applicazione SanDisk Memory Zone, che puoi scaricare direttamente da Google Play Store per una più ottimale gestione dei file.

Le unità acquistabili stanno finendo rapidamente, per cui metti nel carrello la microSD SanDisk Extreme da 128GB a meno di metà prezzo: oltre a riceverla prestissimo, troverai in confezione il pratico adattatore per una compatibilità totale.