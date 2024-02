MicroSD 128GB a quasi METÀ prezzo: la porti a casa con soli 23€

La straordinaria microSD SanDisk Extreme Pro da 128GB, oltre a vantare una forma super compatta, mette a disposizione un enorme quantitativo di memoria interna per salvare i dati di cui hai bisogno, il tutto con velocità stellari in fase di lettura e scrittura. Soluzione consigliatissima per dare una bella accelerata al tuo smartphone.

Approfitta di quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: effettua l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 49%, la microSD sarà tua ad un prezzo di circa 23 euro invece di 47 euro.

Super offerta per la microSD SanDisk da 128GB

La performante microSD realizzata da SanDisk può contare su una velocità di lettura fino a 200 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi. Degno di nota il software “RescuePRO Deluxe” per ripristinare i file eliminati.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per liberare memoria sui tuoi smartphone e tablet compatibili. La Extreme Pro da 128GB è impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X.

Fai in fretta, prima che le scorte a disposizione si esauriscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova microSD SanDisk Extreme Pro da 128GB: spesa praticamente dimezzata ed arriverà a casa prestissimo con consegna gratis.