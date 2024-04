Pen Drive Kingston 128GB: solo 9€ su Amazon

Le offerte su Amazon non finiscono mai e sono sempre sorprendenti. Oggi abbiamo scovato un must tra le soluzioni di storage in mobilità. Acquista la Pen Drive Kingston 128GB a soli 9,10 euro, invece di 15,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per gestire al meglio i tuoi contenuti multimediali.

Proprio come un coltellino svizzero hi-tech la porti sempre con te e la sfrutta al momento del bisogno. Il cappuccio removibile protegge il connettore USB-A mentre è in tasca o in bora. Sfrutta la tua iscrizione a Prime per avere la consegna gratuita direttamente a casa tua anche domani.

Pen Drive Kingston 128GB: gestione facile dei tuoi dati

Gestisci in modo facile e veloce i tuoi dati grazie alla Pen Drive Kingston 128GB. Tanto spazio di archiviazione per i tuoi contenuti multimediali. Subito pronta all’uso, basta inserirla in un dispositivo ed è subito in funzione. Infatti, la tecnologia Plug & Play non necessita di driver o software di installazione.

Grazie alla connettività USB 3.2 la velocità è di casa. Così non devi attendere molto tempo in fase di trasferimento dati. Lettura e scrittura sono molto veloci e precisi, così non rischi nemmeno di perdere o corrompere i file che stai trasferendo o utilizzando su un dispositivo.

La praticissima asola rende questa chiavetta un ottimo portachiavi. Così hai sempre a portata di mano i tuoi contenuti preferiti. Sfruttali in auto, sul televisore o durante il lavoro. Acquistala subito a soli 9,10 euro, invece di 15,99 euro.