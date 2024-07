Microonde a 54€?! Fai presto, prima che finisca!

Non c’è neanche un minuto da perdere: se nella tua cucina non è ancora presente un forno a microonde, grazie al Prime Day di Amazon potrai averlo per soli 54,90€. Il modello di COMFEE’, da ben 20 litri, è proposto a questo prezzo speciale che ti farà dimenticare gli originari 69,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche del microonde

Con una capacità di 20 litri, offre ampio spazio per riscaldare o scongelare piatti di ogni dimensione, dai mug ai piatti fondi. E il tutto è reso più versatile dai cinque livelli di potenza che ti consentono di personalizzare la cottura a seconda delle tue esigenze, dal rapido riscaldamento del latte alla preparazione di un pasto più complesso.

Inoltre, con lo scongelamento rapido puoi scongelare gli alimenti in modo uniforme e senza rischiare di cuocerli in alcune zone, risparmiando tempo e fatica. Basta selezionare il peso o il tempo di scongelamento e il microonde farà il resto.

E oltre alle funzioni elencate, questo microonde gode di un piatto girevole che assicura una cottura uniforme, mentre il timer manuale ti permette di impostare con precisione il tempo di cottura. I comandi sul frontale rendono l’utilizzo del microonde alla portata di tutti, anche di coloro che non sono particolarmente esperti in cucina.

Parlando di estetica, gode di una colorazione nera che, come dice il detto, si abbina dappertutto. Infine, l’interno del microonde è liscio e facile da pulire, permettendoti di pulirlo con facilità ogni volta che lo utilizzerai.

Fatti un regalo e semplifica le tue preparazioni quotidiane con il microonde COMFEE’ a soli 54,90€ grazie al Prime Day di Amazon!