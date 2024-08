Microcamera spia FullHD con attivazione automatica: è tua a 21€

La microcamera spia di Sansnail, tra le proposte più economiche su Amazon, è molto richiesta in virtù della la sua portabilità: dimensioni estremamente ridotte e un peso ridotto al minimo che la rendono facile da mimetizzare in qualsiasi ambiente. Perfetta per registrazioni di nascosto o per monitorare la tua casa quando non ci sei, offre un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo. Questo dispositivo può registrare video per diverse ore e catturare immagini nitide anche in condizioni di luce bassa, grazie alla visione notturna ad infrarossi.

Microcamera spia FHD Sansnail

La microcamera spia Sansnail registra video in FullHD a 30 fps per un massimo di 60 minuti, ma potrai anche prolungare la durata riducendo la risoluzione. Le foto vengono catturate a 12 MP, garantendo sempre un’ottima definizione. Nonostante il costo contenuto, la microcamera include funzioni come il rilevamento del movimento e la visione notturna, permettendo registrazioni anche nella totale oscurità. Dimensioni di ‎2,5 x 2,4 x 2,4 cm e peso di soli 20 grammi. Inoltre, è compatibile con microSD fino a 32GB e dispone di ingressi per collegamenti a TV e monitor.

