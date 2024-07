Microcamera spia FHD con registrazione AUTOMATICA: solo 21€

La microcamera spia di Sansnail si distingue per la sua estrema portabilità, grazie alle dimensioni compatte ed al peso leggerissimo che la rendono facile da nascondere ovunque. Che tu voglia organizzare una candid camera o monitorare la tua casa quando sei fuori, questo dispositivo è perfetto ed offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È in grado di registrare ore di video e scattare foto di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia di visione notturna ad infrarossi.

Non perdere l’occasione: l’offerta sta per finire: acquista subito la microcamera spia di Sansnail a soli 21 euro, approfittando di uno sconto esclusivo del 21% su Amazon.

Torna in offerta la microcamera spia Sansnail

Questa microcamera spia è capace di registrare fino a 60 minuti di video in FullHD a 30 fps, con la possibilità di estendere la durata riducendo la risoluzione. Le fotografie sono scattate a 12 MP, garantendo sempre la massima nitidezza. Nonostante il prezzo accessibile, include il rilevamento del movimento e la visione notturna per registrare anche al buio. Misura ‎2,5 x 2,4 x 2,4 cm e pesa solo 20 grammi. È dotata di uno slot per microSD fino a 32GB e di varie porte di ingresso che consentono di collegarla a TV e monitor.

Le scorte sono limitate, quindi agisci velocemente e salva nel tuo carrello la microcamera spia Sansnail a un prezzo imbattibile: la riceverai a casa in tempi brevissimi.