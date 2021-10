Meta: un nuovo smartwatch per sfidare Apple Watch

Meta, la nuova compagnia di Mark Zuckerberg, si sta mettendo al lavoro per realizzare un nuovo smartwatch con fotocamera integrata in grado di competere con Apple Watch e rubarne lo scettro.

Lo smartwatch di Meta ha una camera integrata

Facebook ha annunciato che sta cambiando il nome dell'azienda madre in Meta, un moniker che riflette meglio il focus di ciò che l'azienda chiama “Metaverse“, una strategia per una piattaforma di realtà mista che unirà tutte le app della società in un unico posto. Nel frattempo, un'immagine del nuovo smartwatch di Meta è trapelata sul web e mosta un dispositivo indossabile con una fotocamera integrata.

Come riportato da Bloomberg, la foto del nuovo smartwatch di Meta è stata trovata all'interno dell'app dell'azienda per la gestione delle Ray-Ban Stories, i nuovi occhiali intelligenti in grado di registrare e caricare video su Facebook e Instagram.

Sulla base della foto trapelata, possiamo osservare che l'orologio del nuovo brand di Facebook avrà un display di forma quadrata con angoli stondati e bordi sottili. Tuttavia, ciò che sarà veramente interessante è la fotocamera integrata nella parte inferiore dello schermo che è incastonata in un piccolo notch. Sì, avete letto bene: un notch.

I dettagli hardware sono sconosciuti al momento, ma Bloomberg afferma che il wearable avrà cinturini rimovibili e un pulsante nella parte superiore della cassa. La fotocamera integrata dovrebbe abilitare le app legate alla videoconferenza sull'orologio, cosa che nemmeno Apple o Samsung offrono attualmente sui rispettivi smartwatch.

Il rapporto afferma che Meta prevede di lanciare il suo primo orologio “già nel 2022”, ma secondo le persone che hanno familiarità con la questione, non è stata ancora presa una decisione. Con il supporto per iOS e Android, l'azienda di Mark Zuckerberg spera sicuramente di competere con l'Apple Watch.

L'Apple Watch Series 7 di quest'anno è dotato di un display più grande, ma non ha praticamente altri cambiamenti in termini di design e hardware. Le voci suggeriscono che l'Apple Watch Series 8 del prossimo anno presenterà nuovi sensori di salute, incluso uno per la misura temperatura corporea per rendere il prodotto più intrigante per chi vorrà utilizzarlo per scopi “medici”.