E se Apple Watch Series 8 avesse il NOTCH?

Cosa accadrebbe se il colosso di Cupertino decidesse di inserire il tanto amato/odiato quanto iconico notch, anche sui futuri Apple Watch Series 8?

Apple Watch Series 8 con notch: ecco il concept (FOTO)

La tacca è inevitabile: si sta facendo strada verso qualsiasi dispositivo possibile. Il nuovo MacBook Pro non aveva bisogno di una notch… eppure, eccolo lì. Non nasconde molti sensori, non ha il Face ID, ma c'è. Forse non era necessario, forse si poteva evitare, ma è ovvio che questo è un elemento iconico e distintivo della mela, ora più che mai. Forse, è principalmente sui nuovi laptop per una questione di estetica.

La scorsa notte, Bloomberg ha pubblicato le immagini del prossimo smartwatch di Meta che sembra avere una tacca con una fotocamera. Ora, è del tutto possibile che anche Apple stia considerando di mettere un notch e una fotocamera sul futuro Apple Watch Series 8.

Se Apple mettesse una tacca sull'orologio, sarebbe sicuramente molto più piccola di quella vista su altri dispositivi. Probabilmente ospiterebbe solo una piccola telecamera. Con il display ora spinto fino al bordo dell'Apple Watch Series 7, il notch è davvero l'unico modo in cui Apple può inserire una fotocamera sul dispositivo.

Così facendo, l'OEM di Cupertino potrebbe finalmente introdurre FaceTime sull'orologio e introdurre un'app per fotocamera a tutti gli effetti per scattare selfie. Entrambe le app potrebbero avere versioni in miniatura delle loro controparti iPhone. Potrebbe esserci una semplice interfaccia utente a tre pulsanti sia per le chiamate FaceTime che per l'app della fotocamera.

La tacca è qualcosa che Apple nasconde o accentua. A volte ama metterla in mostra (vedasi iPhone) e altre volte vuole che scompaia. Con il nuovo MacBook Pro, sono stati molto trasparenti sulla tacca nei materiali di marketing.

Con l'iPhone X, hanno mostrato la tacca in ogni foto invece. Tutti gli sfondi predefiniti hanno accentuato la tacca. Quindi il primo Apple Watch ad averne uno, avrà sicuramente quadranti che sfrutterebbero la forma del display.

I colleghi di 9to5Mac hanno messo insieme un paio di quadranti che mostrerebbero come apparirebbe il suddetto elemento. Il primo sfondo è un semplice bordo luminoso che evidenzia la forma del display, abbinato al cinturino loop sport pride e ad una tinta arcobaleno.

In un altro concept, i grandi numeri schiacciati nella faccia centrale si allineano su entrambi i lati della tacca. I due numeri centrali sarebbero impilati verticalmente sotto il notch con i due punti orizzontali.

L'ultima watchface che i designer di 9to5Mac hanno progettato si ispira alla nuova app Mindfulness vista in watchOS 8. Riempie l'intero quadrante con l'animazione astratta luminosa che dovrebbe aiutarti a mantenere la calma.

Cosa ne pensate dell'idea di introdurre il notch sull'Apple Watch?