Meta Quest 3 + Asgard's Wrath 2: risparmia 110€ sulla REALTÀ VIRTUALE!

Su eBay sono appena approdate le offerte di luglio. Se sei un gamer, ma non hai mai avuto modo di provare la realtà virtuale, questa promozione è davvero perfetta per te! Inserendo il codice “PSPRLUG24” in fase d’acquisto, potrai prendere il visore Meta Quest 3 (completo di tutti gli accessori), con il capolavoro “Asgard’s Wrath 2“, a un prezzo di soli 499,99€! Si tratta di un ribasso davvero importante se pensiamo che il prezzo originale è di ben 609,98€!

Tutte le caratteristiche di Meta Quest 3

Il visore VR Meta Quest 3 si distingue per il suo display Infinite 4K+, una frequenza di aggiornamento variabile tra 90Hz e 120Hz che garantisce una fluidità di movimento, rendendo l’esperienza VR ancora più realistica. Inoltre, il campo visivo ampliato di 110 gradi in orizzontale e 96 gradi in verticale espande la tua visuale periferica, permettendoti un coinvolgimento maggiore nel mondo virtuale.

Questo visore un particolare, integra elementi del mondo reale in quello virtuale, aprendo nuove frontiere per il gaming e le interazioni immersive.

Parlando del videogame incluso, Asgard’s Wrath 2 ti permetterà di vivere un mondo fantasy basato sulla mitologia norrena, acclamato dalla critica per la sua trama avvincente e il gameplay coinvolgente. Questo titolo offre un’esplorazione vasta con oltre 60 ore di gioco, attraverso paesaggi nordici e ambientazioni epiche che incantano ad ogni passo.

I combattimenti epici ti permettono di brandire armi leggendarie e affrontare orde di nemici in scontri frenetici e strategici. E, infine, la grafica mozzafiato arricchisce ulteriormente l’esperienza, trasportandoti in un mondo virtuale ricco di dettagli e impreziosito da effetti visivi strabilianti.

Il bundle con Meta Quest 3 e Asgard’s Wrath 2 è davvero perfetto per entrare nella realtà virtuale, specie a questo prezzo. Ricorda che, per pagarlo solo 499,99€, dovrai inserire il codice “PSPRLUG24” in fase d’acquisto!