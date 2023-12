METÀ PREZZO per il Rasoio Philips con 19 Accessori!

Il Philips Multigroom Serie 7000 si presenta come un versatile rifinitore all-in-one che consente di esprimere il proprio stile, dalla testa ai piedi. Equipaggiato con 19 accessori di alta qualità, questo dispositivo offre la possibilità di radere, rifinire e definire con facilità sia i peli del viso che quelli del corpo. Le lame in acciaio di questo rifinitore sono progettate per autoaffilarsi durante l’uso, assicurando un taglio sempre preciso senza la necessità di affilatura manuale per ben 3 anni. Questa caratteristica evidenzia la durabilità e la convenienza del prodotto.

Il sistema di protezione della pelle integrato nel Philips Multigroom Serie 7000 è studiato per preservare le zone più sensibili del viso, garantendo una rasatura confortevole e priva di irritazioni, specialmente nelle aree come guance e collo.

Grazie alla tecnologia TurboPower, il rifinitore raggiunge velocità massime in pochi secondi, assicurando prestazioni efficienti. Dotato di 19 accessori di alta qualità, il Philips Multigroom Serie 7000 si adatta a tutte le tue esigenze di grooming. Che tu debba radere la barba, tagliare i capelli o rifinire peli del naso e delle orecchie, questo rifinitore è pronto per ogni compito.

Facilità d’uso e praticità caratterizzano il Philips Multigroom Serie 7000, con accessori rimovibili e lavabili e una batteria ricaricabile che garantisce fino a 120 minuti di utilizzo con una sola carica.