Mercato degli smartwatch in calo: Apple crolla, Samsung cresce e Huawei vola

Per la prima volta, il mercato globale degli smartwatch ha registrato un calo nel 2024 e, contestualmente, mentre Apple ha visto ridursi la propria quota di mercato, Samsung è riuscita a rafforzare la sua posizione, aumentando le spedizioni del 3% rispetto all’anno precedente.

Secondo Counterpoint Research, il successo della serie Samsung Galaxy Watch 7, insieme ai modelli Watch Ultra e Watch FE, ha contribuito alla crescita dell’azienda sudcoreana, permettendole di spedire più dispositivi rispetto al 2023.

Samsung e Huawei approfittano del calo di Apple nel mercato degli smartwatch

Nonostante l’incremento, Samsung ha chiuso l’anno al terzo posto nel mercato globale degli smartwatch, con una quota del 9%. A superarla è stata Huawei, che ha registrato un impressionante aumento del 35% su base annua e va certamente sottolineata la performance di Xiaomi, con uno strabiliante aumento del 135%.

Apple, pur rimanendo leader del settore, ha subito un calo del 19%. Secondo gli analisti, il principale responsabile di questa flessione negativa è stato proprio il colosso di Cupertino, il cui Apple Watch non ha riscosso particolare successo, soprattutto in Nord America. La Serie 10, in particolare, non è stata considerata abbastanza innovativa da convincere i consumatori ad aggiornare i loro dispositivi.

Il segmento che invece ha mostrato un’importante crescita è quello degli smartwatch per bambini. In questa categoria, il marchio leader è stato Imoo. Il trend potrebbe aver spinto Samsung a lanciare la modalità Kids Mode per il Watch FE e ad introdurre il Galaxy Watch Kids Band, un accessorio compatibile con il modello da 40 mm del Watch 4 e delle versioni successive, venduto al prezzo di 25 dollari negli USA.

Nonostante la situazione problematica, gli esperti prevedono una lenta ma costante ripresa per il mercato degli smartwatch durante il 2025: a trainare questa risalita potrebbero essere le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sempre più integrate nei modelli di fascia alta ed in relazione a cui aziende del calibro di Apple e Samsung dovrebbero certamente contribuire.