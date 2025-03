Xiaomi, nuovo smartwatch all'orizzonte: scatta l'ora del Watch S4 Pro?

Xiaomi sarebbe già impegnata nello sviluppo di un nuovo smartwatch, come suggerisce la recente certificazione 3C in Cina.

Il dispositivo, identificato con il numero di modello M2426W1, potrebbe essere collegato alla serie Watch S4 (M2424W1) ma con funzionalità potenziate. La certificazione conferma il supporto eSIM e la compatibilità con un caricatore da 10W (5V/2A). Sebbene Xiaomi non abbia ancora rivelato un nome ufficiale, il supporto eSIM fa pensare che si tratti di un modello di fascia alta, forse un aggiornamento del Watch S4 o una nuova variante, come Xiaomi Watch S4 Pro.

Xiaomi Watch S4 Pro sta arrivando?

Il lancio del nuovo smartwatch di Xiaomi potrebbe avvenire insieme ad altri dispositivi, tra cui un tablet di alta gamma con display OLED e il secondo smartphone pieghevole a conchiglia dell’azienda.

La gamma attuale degli orologi include Xiaomi Watch S4 e Watch S4 Sports, quest’ultimo recentemente introdotto a livello globale. Il Watch S4, nello specifico, vanta un display AMOLED da 1,43 pollici (466 x 466 pixel, 326 ppi e 60Hz) con una luminosità di 1500 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo offre un’autonomia di 15 giorni, con una ricarica di soli 5 minuti che fornisce energia per 2 giorni. Tra le funzionalità per la salute ci sono il monitoraggio della frequenza cardiaca (con una precisione del 98%), dell’ossigeno nel sangue, dello stress e del sonno. Inoltre, la funzione One-Tap Insights genera un report sulla salute in soli 60 secondi.

Parallelamente, Xiaomi ha presentato anche la sua Smart Band 9 Pro, caratterizzata da un display AMOLED con bordi stretti e un rapporto schermo-corpo del 77%. Con una luminosità di 1200 nits e una risoluzione di 336 x 480 pixel, il dispositivo è alimentato con una batteria da 350 mAh che garantisce fino a 21 giorni di autonomia. La smart band include poi il supporto GNSS per il tracciamento preciso all’aperto e oltre 150 modalità fitness.

Ma tornando al possibile Xiaomi Watch S4 Pro, null’altro è dato sapere al momento circa le sue caratteristiche tecniche, né disponiamo di conferme ufficiali relative al fatto che si tratti concretamente di questo modello ma, come sempre, continueremo ad aggiornarvi su ogni possibile novità.