Apple Watch Ultra 3 fa già discutere: si preannunciano 6 importanti novità

Apple Watch Ultra 3, atteso per il prossimo lancio, promette numerose migliorie rispetto al modello precedente, sia dentro che fuori.

La società di Cupertino, infatti, tende a mantenere sostanzialmente invariata l’estetica dei suoi dispositivi per almeno tre generazioni, prima di introdurre cambiamenti visibili. Ma a prescindere dal design, le novità di Apple Watch Ultra 3 si concentreranno soprattutto sugli aggiornamenti hardware e software, con un occhio particolare rivolto alle funzionalità per la salute ed alle performance tecniche.

Apple Watch Ultra 3: cosa dobbiamo aspettarci

Uno dei punti di forza di Apple Watch Ultra 3 potrebbe essere l’introduzione del monitoraggio della pressione sanguigna: funzionalità attesa da tempo. Secondo le indiscrezioni, il sistema non fornirà misurazioni precise dei valori sistolici e diastolici ma sarà in grado di rilevare tendenze all’ipertensione, avvisando l’utente in caso di possibili anomalie. Già oggi, l’Apple Watch Ultra 2 è in grado di rilevare fibrillazioni atriali e di eseguire elettrocardiogrammi: l’aggiunta del monitoraggio della pressione sanguigna rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti.

Per quanto riguarda il display, l’Apple Watch Ultra 3 dovrebbe allinearsi alle innovazioni introdotte gli Apple Watch della serie 10, adottando la tecnologia LTPO3 OLED che garantisce una frequenza di aggiornamento più rapida ed una luminosità superiore. Questo miglioramento renderebbe l’esperienza visiva ancora più appagante ed efficace, soprattutto in modalità always-on.

Anche il chip interno di Apple Watch Ultra 3 andrà incontro ad un aggiornamento, con l’introduzione di una nuova versione più compatta ed efficiente rispetto all’attuale S9, vale a dire l’S10 (ma non si esclude un possibile S11 fino ad allora). Questo consentirebbe di liberare spazio per altri componenti, come una batteria più capiente che migliorerebbe l’autonomia del dispositivo. Inoltre, si parla di un possibile salto verso la connettività 5G, grazie all’adozione di un modem MediaTek.

Tra le novità più interessanti ed attese di Apple Watch Ultra 3 va anche menzionata l’introduzione della connettività satellitare, già disponibile sugli iPhone, che permetterà di inviare messaggi anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Questa funzione aggiungerebbe un ulteriore livello di sicurezza, rendendo l’Apple Watch Ultra 3 ancora più competitivo rispetto ai dispositivi concorrenti, fra cui i modelli proposti da Garmin.

Infine, il design posteriore potrebbe essere rivisto, passando da ceramica e zaffiro a un retro in metallo, simile a quello della serie 10, che migliorerebbe le prestazioni di Apple Watch Ultra 3 in termini di ricarica e connettività cellulare.