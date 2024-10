Meno di 300€ per la Hisense, lavatrice da 9 Kg e 15 programmi speciali

Rinnova il modo di fare il bucato con una lavatrice nuova. Se la tua non funziona più bene o semplicemente hai bisogno di aggiungerne una in casa, ecco che l’occasione si fa avanti. Con la Hisense WFQP9014EVM hai tutto ciò che ti occorre tra cui 9KG di portata, 15 programmi con quello a vapore incluso e centrifuga da 1200rpm. Puoi acquistarla ora a soli 299€ su Amazon con uno sconto del 20% che fa crollare il prezzo, pagala in 5 rate senza interessi o con finanziamento a Tasso Zero.

Hisense WFQP9014EVM, perché scegliere questa lavatrice?

Gli elettrodomestici Hisense sono il giusto compromesso tra rapporto e qualità. Con un prezzo molto vantaggioso rispetto alla media di mercato, questi prodotti danno il meglio di sé e un esempio lampante è la Hisense WFQP9014EVM, una lavatrice a carico frontale che fa splendere il bucato.

Con cestello da 9KG, puoi lavare il bucato tutta la famiglia senza preoccuparti di rovinarlo o di distinguerlo per categoria. Hai a disposizione ben 15 programmi dedicati ad ogni singola esigenza tra cui i panni più delicati e il lavaggio a vapore. Per gestire ogni aspetto in facilità sfrutta il display LED che è chiaro e facile da leggere.

Con una centrifuga fino a 1200 giri al minuto e funzioni come partenza ritardata, child lock e programma rapido, questo modello è eccezionale. Altra caratteristica da non sottovalutare è il design del cestello che è realizzato con una trama “a fiocchi di nevi” per prendersi cura di ogni capo di abbigliamento.

A soli 299€ su Amazon, la Hisense WFQP9014EVM è la lavatrice da acquistare seduta stante. Collegati in pagina per approfittare del 20% di sconto e poterla pagare sia con le 5 rate senza interesse che con il finanziamento a Tasso Zero.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.