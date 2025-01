MediaWorld Tech Mania: ancora tante offerte top disponibili

Sul sito e nei negozi MediaWorld le offerte della promozione Tech Mania termineranno il 31 gennaio. In queste ultime ore sono ancora tante le proposte disponibili su TV, PC, smartphone e altro ancora.

C’è ad esempio il televisore Philips da 40 pollici Full HD a meno di 228 euro, oppure quello di Hisense da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD sotto i 270 euro. In ambito informatico riflettori accesi sul notebook da gaming Asus TUF Gaming A15 scontato del 28%, così come il MacBook Air 13″ M2 in offerta a meno di 900 euro. Cambiando invece totalmente settore, meritano una menzione speciale altre due offerte, quella sulla lavatrice Beko da 8 kg Classe A e l’aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Fluffy.

Le migliori offerte della promo Tech Mania di MediaWorld

La consegna gratuita a casa è riservata alla lavatrice Beko, all’aspirapolvere Dyson e al MacBook Air con chip M2. Per gli altri prodotti è invece possibile risparmiare sulle spese di spedizione semplicemente spuntando l’opzione del ritiro gratuito in negozio: una volta aggiunto l’articolo di proprio interesse al carrello, è sufficiente selezionare il punto vendita MediaWorld più vicino alla propria casa, così da non pagare per la consegna a casa.