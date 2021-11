MediaTek svela un chip per le TV 8K del futuro

Il colosso taiwanese MediaTek ha appena presentato il chip Pentonic 2000 per le smart TV del futuro aventi risoluzione 8K e un refresh rate da 120 Hz.

MediaTek Pentonic 2000: le caratteristiche

MediaTek ha alzato il sipario sulla sua nuova famiglia di processori per smart TV con l'introduzione del chip Pentonic 2000. È basato sulle tecnologie innovative proprietarie per display, audio, intelligenza artificiale, trasmissione e connettività e alimenterà i televisori 8K di punta di nuova generazione.

Questo, per chi non lo sapesse, è il primo chip TV commerciale al mondo realizzato utilizzando il processo N7 (classe 7nm) di TSMC, che offre prestazioni ed efficienza di livello superiore. Il processore non supporta solo display 8K 120Hz, ma può anche supportare PC da gaming a 144Hz e console di ultima generazione.

La tecnologia avanzata come il supporto per MEMC è integrata ed è abbinata a un'APU MediaTek che esegue l'upscaling intelligente dei contenuti a bassa risoluzione eseguendo anche miglioramenti della qualità in tempo reale. C'è anche il supporto per la tecnologia Intelligent View di MediaTek che consente la riproduzione di più schermi in modalità picture-in-picture (PiP) o picture-by-picture (PbP).

La compagnia asiatica afferma che il chip è dotato della CPU e della GPU più veloci del settore TV, alimentate da un bus di memoria ultra ampio e da uno storage UFS 3.1 ultraveloce. Tale soluzione poi, può essere accoppiata con il Wi-Fi 6E di MediaTek o anche con i modem cellulari 5G per fornire la connettività Internet wireless più veloce per lo streaming di contenuti 8K.

MediaTek Pentonic 2000 è anche il primo chipset TV 8K commerciale con supporto multimediale H.266 Versatile Video Coding (VVC) che offre una migliore efficienza di compressione. Ciò è completato dal supporto per le ultime tecnologie di imaging e audio di Dolby che forniscono una vera esperienza cinematografica mediante il Dolby Vision e il Dolby Atmos.

Infine, segnaliamo che questo interessante nuovo prodotto del chipmaker numero uno al mondo alimenterà i televisori 8K di punta di nuova generazione che dovrebbero essere lanciati a livello globale il prossimo anno.