MediaTek è l'azienda leader del settore dei chipset

La società di analisi Counterpoint ha calcolato che le spedizioni globali di chipset per smartphone nel quarto trimestre del 2021 sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2020. I SoC con supporto per reti alle reti 5G hanno rappresentato quasi la metà delle vendite totali. MediaTek è il leader tra i produttori.

Il direttore della ricerca Dale Gai ha dichiarato:

MediaTek ha guidato il mercato dei SoC per smartphone con una quota del 33%. I volumi dei suoi SoC per smartphone sono diminuiti in questo trimestre a causa delle spedizioni elevate nel primo semestre e delle correzioni di inventario da parte degli OEM cinesi di smartphone. Molti clienti avevano creato scorte di chipset per gestire le incertezze nella situazione dell'offerta.

Sulle prospettive di crescita, ha aggiunto:

Prevediamo che i ricavi crescano nel primo trimestre del 2022 guidati dal chipset di punta (Dimensity 9000) per smartphone. Una maggiore penetrazione del 5G compenserà la minore domanda stagionale. L'aumento dei prezzi dei chipset dopo l'aumento dei prezzi dei wafer di TSMC si riflette dal quarto trimestre del 2021 in poi. La migrazione 5G in regioni come APAC, MEA e LATAM e la continua domanda di LTE aiuteranno MediaTek ad avere un forte 2022.

MediaTek ribalta Qualcomm e ottiene il primo posto sul podio

Commentando la performance di Qualcomm, l'analista senior Parv Sharma ha dichiarato:

Qualcomm ha registrato un trimestre molto positivo, crescendo del 18% su base trimestrale e del 33% su base annua, nonostante la carenza di componenti e la capacità della fonderia non sia stata in grado di tenere il passo con la domanda. Qualcomm è stata in grado di dare la priorità alle vendite Snapdragon di fascia alta, che offrono una maggiore redditività e un minore impatto dalle carenze rispetto ai telefoni mobili di fascia media e bassa. L'azienda è stata anche in grado di aumentare le forniture dai suoi principali partner di fonderia grazie a prodotti chiave a doppia fonte. Ha conquistato una quota del 76% nelle spedizioni in banda base 5G guidate dalle serie iPhone 13 e 12 di Apple e dal portafoglio Android premium.

Commentando le opportunità di crescita, Sharma ha aggiunto: