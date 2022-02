Samsung delude Qualcomm: il chipmaker sceglie TSMC

L'orribile rendimento di Samsung costringe Qualcomm a cedere i propri affari a TSMC. Ecco cosa è emerso in queste ore in rete da un leak trapelato poco fa.

Qualcomm abbandonerà Samsung per TSMC?

Samsung ha lavorato duramente per conquistare clienti per la sua divisione fonderia. La produzione di chip per le aziende che non dispongono di impianti di produzione propri è un'attività molto redditizia. Tuttavia, è anche molto complicato.

La carenza globale di chip pone anche un'enorme pressione sui chipmaker. Se non sono in grado di soddisfare i requisiti di fornitura dei clienti a causa di problemi di resa o tecnologia, gli ordini vanno altrove. Ed è proprio questo ciò che Qualcomm ha deciso di fare.

Un nuovo rapporto dalla Corea del Sud afferma che il chipmaker americano ha deciso di far produrre a TSMC tutti i suoi processori a 3 nm di nuova generazione anziché Samsung. Si dice che ciò sia dovuto ai problemi di rendimento del colosso sudcoreano.

Il rapporto menziona anche che Qualcomm ha persino incaricato TSMC di produrre una certa percentuale del suo chipset a 4 nm, lo Snapdragon 8 Gen 1 che si trova nella serie Galaxy S22, anche se Samsung Foundry era stato precedentemente selezionato come unico OEM di questo chip.

I problemi di Samsung con la resa sono preoccupanti. Si dice che le prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 1 prodotto da Samsung Foundry sia del 35%. Ciò significa semplicemente che su 100 pezzi prodotti, 65 sono difettosi. Si dice sorprendentemente che la resa per l'Exynos 2200 a 4 nm di Samsung sia persino inferiore a questo valore.

Secondo quanto riferito, Qualcomm ha informato l'azienda produttrice di S22 della sua decisione di tagliare gli ordini per chip a 4 nm e non fornire alcun ordine per chip a 3 nm quando TM Roh, il capo della divisione MX di Samsung, ha visitato la sede statunitense dell'azienda lo scorso anno. Il problema del rendimento è il motivo principale per cui Qualcomm non affiderà più ordini a Samsung.

Secondo quanto riferito, anche NVIDIA ha dato i suoi ordini di chip GPU a 7 nm a TSMC a causa di problemi di resa presso Samsung.