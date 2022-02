MediaTek: ecco il piano per sconfiggere la rivale Qualcomm

MediaTek rilascerà il suo primo chip facente parte della serie G, costruito secondo un processo architettonico a 6 nm, nel corso del terzo trimestre del 2022; ecco quanto si apprende online.

MediaTek: una nuova famiglia di chip in arrivo

Ci sono indicazioni che il produttore di chip MediaTek prevede di rilasciare il suo primo chip della serie G a 6 nm entro il terzo trimestre dell'anno. Fonti interne affermano che la società prevede di rilasciare il nuovo chip basato sul processo di produzione altamente avanzato a 6 nm per sostituire l'Helio G96, che di per sé è un chipset piuttosto popolare.

Anche se siamo ancora nel mondo delle speculazioni in quanto non ci sono ancora conferme ufficiali sui prossimi chip del colosso taiwanese, quello che sappiamo in questo momento è che il SoC è attualmente denominato “Next-G” e utilizza la stessa configurazione della CPU del Elio G96. L'Helio G96 è prodotto attraverso il processo a 12 nm che presenta diverse restrizioni, alcune delle quali sono state superate con l'architettura a 6 nm.

Il nuovo chip della serie G a 6 nm avrà due core Cortex-A76 con velocità superiore a 2,0 GHz e sei core Cortex-A55 con alimentazione a 2,0 GHz.

Per quanto riguarda le capacità prestazionali del nuovo chipset, questo potrebbe essere in grado di gestire fotocamere con risoluzioni fino a 108 MP, registrazione video 2K a 30 fps e alcune altre metriche simili all'ultima iterazione G96. Potrebbe essere vero, poiché ci sono indicazioni che il primo chip MediaTek 6nm non supporterà la connettività di rete 5G.

Il produttore cinese di telefoni Doogee è stato anche menzionato come uno dei primi marchi a debuttare con il chip Next-G. Per ora, attendiamo ulteriori dettagli in merito.

Nelle notizie correlate, sappiamo che il produttore di Taiwan rilascerà presto il Dimensity 8000 a 6 nanometri e sarà un processore pensato per i flagship killer del 2022, che sfiderà apertamente lo Snapdragon 870 di Qualcomm.