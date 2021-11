MediaTek è il più grande produttore di SoC per smartphone

MediaTek è ora il più grande produttore di processori mobili per smartphone: a dirlo è il CEO dell'azienda stessa, e ha superato la rivale Qualcomm.

MediaTek e Qualcomm si contengono il trono ma vince il primo

Mentre MediaTek e Qualcomm sono noti rivali nel mercato dei chipset per telefoni da molti anni, quest'ultimo è sempre stato il leader del segmento. Ma ora, il primo è finalmente diventato il più grande produttore di SoC per smartphone quest'anno.

Secondo il CEO del costruttore di chip taiwanese Rick Tsai, “Ora siamo il più grande produttore di SoC per smartphone a livello globale. Continuiamo a guadagnare quote in tutte le regioni del mondo”.

L'alto funzionario ha fatto questa dichiarazione in una recente conferenza degli investitori a Taiwan. La società sembra aver visto una grande crescita, che le ha permesso di espandersi al di fuori della sua precedente dipendenza dai clienti cinesi. Il CEO ha aggiunto che la quota di mercato degli smartphone Android del marchio nel solo Nord America supererà il 25% quest'anno.

Per chi non lo sapesse, MediaTek vende chip a quasi tutti gli OEM di telefonia mobile in tutto il mondo, con la sua linea Dimensity di processori 5G offerta anche al segmento di punta.

La crescita della società può essere attribuita alle sue forti prestazioni nel settore 5G che le hanno permesso di diventare il leader di mercato, piuttosto che essere un “seguace veloce nel settore della telefonia“, come ha definito EETimesAsia.

Nel terzo trimestre del 2021, i SoC per smartphone hanno rappresentato il 56% delle sue entrate. Questo è stato un aumento considerevole del 72% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un grande aumento attribuito alla crescita di terminali 5G e ai suoi guadagni delle quote di mercato. Si ritiene inoltre che la compagnia possa crescere ulteriormente nel settore dei device dotati di modem di quinta generazione attraverso la sua architettura di progettazione proprietaria.