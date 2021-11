MediaTek rompe AnTuTu: superato il record di 1 milione di punti

Se credevate che il punteggio di Nubia Red Magic6 pari a 858.734 su AnTuTu fosse il più alto mai raggiunto finora, è arrivo il momento di ricredervi. Digital Chat Station, famoso leaker con una certa fama alle spalle, ha pubblicato una foto su Twitter che riprende il punteggio raggiunto da un inedito smartphone Vivo.

Dal quel che possiamo vedere, il processore MediaTek Dimensity 2000 ha segnato un record su AnTuTu con un punteggio superiore a 1 milione – per l'esattezza stiamo parlando di 1.002.220. Secondo alcuni il SoC MediaTek MT6983 non è altro che il modello Dimensity 2000 atteso al lancio a breve, prevedibilmente in concomitanza della presentazione di Qualcomm Snapdragon 898.

MediaTek Dimensity 2000 supera un record su AnTuTu

Dalle prime informazioni circolate in rete, il SoC MediaTek Dimensity 2000 che ha raggiunto il record su AnTuTu sarebbe il primo al mondo realizzato con processo produttivo a 4nm, con la seguente architettura:

1 core Cortex-X2 con clock a 3.0 GHz;

3 core Cortex-A710 per i task a medio carico;

4 core Cortex-A510 per i compiti più semplici.

Le specifiche del SoC del colosso taiwanese sono in parte simili a quelle di altri due importanti SoC attesi al lancio: Qualcomm Snapdragon 898 e l'Exynos 2200. La differenza più grande è però nella GPU: se per MediaTek Dimensity 2000 si rumoreggia la disponibilità della Mali-G710 MC10, per Qualcomm Snapdragon 898 si parla dell'Adreno 730 mentre per l'Exynos 2200 sarà la AMD RDNA 2.

AnTutu non si è ancora espresso per quanto riguarda la veridicità del punteggio raggiunto dal SoC di MediaTek, ma se fosse confermato si tratterebbe della prima volta per uno smartphone. Ad oggi l'unico device a raggiungere e superare la soglia del milioni di punti è stato Apple con l'iPad Pro munito di processore Apple M1.

Vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni sul SoC a marchio MediaTek.