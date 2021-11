Smartphone più performanti: la classifica dei migliori di ottobre

Puntuale come un orologio svizzero, ecco la classifica AnTuTu di ottobre degli smartphone più performanti.

Ecco gli smartphone più performanti di ottobre per AnTuTu

A guidare la classifica troviamo il RedMagic 6 di Nubia, smartphone da gaming estremamente interessante e con display con refresh a 165 Hz. L'ultima creazione di Nubia conquista la vetta con 858.734 punti, distaccando di un bel po' il secondo arrivato: il ROG Phone 5 di ASUS che si ferma ad “appena” 821.339 punti. Al terzo posto si piazza invece Realme GT con 810.510 punti, mentre in ultima posizione troviamo Sony Xperia 1 III 5G con 768.303 punti. Come c'era da aspettarselo tutti e dieci gli smartphone di fascia alta montano il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Passando agli smartphone di fascia media, in prima posizione troviamo Realme GT Master con 536.967 punti, seguito subito dopo da due smartphone Xiaomi: Mi 11 Lite con 524.958 punti e Mi 11 Lite 5G NE con 504.573 punti. Segnaliamo nella classifica alcuni smartphone Samsung, Huawei, OPPO e addirittura Google Pixel 5 in ottava posizione con OPPO Reno5 A fanalino di coda con 376.110 punti. Anche in questo caso i processori del colosso statunitense la fanno da padrone, ma trovano posto anche alcuni SoC realizzati da MediaTek e HiSilicon di Huawei.

Ovviamente la classifica di AnTuTu degli smartphone performanti va intesa per quella che è: una metrica che mette in evidenza quali sono i dispositivi più potenti nella fascia alta e in quella media; altro discorso è invece l'esperienza utente che molto spesso è più legata all'ottimizzazione software-hardware che alla mera potenza dei componenti interni.