Un nuovo leak appena trapelato online menziona l'arrivo di un processore top di gamma di casa MediaTek denominato “Dimensity 1100U“.

MediaTek Dimensity 1100U: cosa sappiamo?

L'anno scorso, MediaTek ha annunciato il SoC Dimensity 800U, una variante del D800. Ora, sembra che anche il Dimensity 1100 otterrà una variante “U” poiché una recente indiscrezione ha rivelato che sta arrivando un altro prodotto molto interessante. Si chiamerà Dimensity 1100U.

Le informazioni sono state rivelate oggi da Digital Chat Station su Weibo. L'affidabile leakste ha dichiarato in un post che un nuovo telefono low-budget ma premium è in fase di finalizzazione e si dice che il suo processore sia proprio il Dimensity 1100U.

Non ci sono dettagli sul chipset, ma considerando la relazione tra il D800U e il D800, il Dimensity 1100U dovrebbe avere una CPU e una GPU con clock superiore, ma potrebbe non essere complessivamente più potente.

Il nuovo SoC dovrebbe essere un chipset octa-core da 6 nm con quattro core Cortex-A78 con clock a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz. Pare che disporrà di una GPU a nove core Mali G77 MC9. Non mancherà un ISP a 5 core con supporto per fotocamere da 108 MP e un'APU MediaTek 3.0, un processore AI a 6 core in grado di gestire i calcoli FP16 in modo nativo.

Il chipset è il primo con True Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) e MediaTek afferma che i suoi miglioramenti al risparmio energetico 5G UltraSave forniranno fino all'82% di batteria in più rispetto alle alternative della concorrenza.

Non sappiamo quale OEM lancerà il primo flagship low-cost alimentato dalla suddetta soluzione Dimensity 1100U, ma prevediamo che maggiori dettagli verranno a galla nelle prossime settimane. Restate connessi.

