McLaren LEGO di Ayrton Senna: prezzo da URLO su Amazon al minimo storico

Su Amazon c’è un’occasione da non perdere se sei un appassionato LEGO e di Formula 1. Il bellissimo set che permette di costruire un modellino della mitica McLaren MP4/4 di Ayrton Senna è disponibile in sconto al minimo storico di 67,50 euro invece di 79,99, un risparmio del 16% rispetto al prezzo consigliato.

McLaren LEGO Ayrton Senna: le caratteristiche del set

Probabilmente le immagini raccontano da sole le bellezza di questo set. Parliamo di un progetto pensato per gli adulti, in particolar modo se appassionati di automobilismo e Formula 1. Potrai costruire una replica in scala della famosa McLaren MP4/4 guidata dal leggendario Ayrton Senna.

La confezione include tutto il necessario per costruire una replica dotata di sterzo funzionante, sospensioni push-rod, alettone posteriore regolabile e pneumatici slick. Inoltre, sono presenti dettagli come gli specchietti, la leva del cambio e il motore V6 turbocompresso.

Una volta finito, il set sarà una decorazione magnifica per la tua casa o ufficio, da mettere sulla mensola o sulla scrivania, tanto che include un espositore per mettere in mostra l’auto con le statistiche della McLaren MP4/4 e un podio per la minifigure di Ayrton Senna, completa di una foto e una citazione iconica del pilota brasiliano.

Insomma, non crediamo serva altro per convincerti: approfitta dello sconto Amazon e acquista questo magnifico set a soli 67,50 euro invece di 79,99.