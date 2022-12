McAfee Total Protection 2023: esclusiva Amazon in offerta shock, solo 14 euro

Amazon.it ha deciso di fare le cose in grande con questa offerta di fine anno sulla licenza di McAfee Total Protection 2023 per 3 dispositivi. Acquistandola adesso prima che finisca puoi pagarla soltanto 14,99 euro con uno sconto clamoroso dell’81% sul prezzo ufficiale. Trattandosi di un codice lo riceverai immediatamente via email.

McAfee Total Protection 2023: antivirus e VPN per 15 mesi a meno di 1 euro al mese

Questa edizione di McAfee Total Protection 2023 è esclusiva Amazon e ti permette di avere 3 mesi aggiuntivi invece dei soliti 12. Questo significa che per più di un anno puoi contare sulla soluzione tutto in uno che include antivirus, sicurezza, protezione dell’identità e della privacy per 3 dispositivi.

Tra le funzioni disponibili, oltre alla comune protezione di un antivirus premium, hai anche una VPN con cui effettuare operazioni bancarie e acquisti con la massima riservatezza.

Inoltre, con il gestore delle password integrato puoi generare e memorizzare credenziali complesse in maniera facile e veloce.

Il tutto sfruttando un’applicazione dall’interfaccia chiara ed intuitiva che ti fornisce uno stato di salute della protezione online informandoti sui punti deboli da migliorare immediatamente.

Il prezzo di listino è di 79,95 euro, ma oggi puoi acquistare la licenza su Amazon a soli 14,99 euro, con consegna immediata via email. Un’occasione da non perdere.

