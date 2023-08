McAfee Premium ora costa meno: antivirus e VPN a prezzo scontato (-85€)

McAfee è sempre di più un punto di riferimento della sicurezza informatica e il nuovo bundle McAfee Premium propone tutto quello di cui si ha bisogno, con un prezzo scontato e con la possibilità di utilizzare i software di sicurezza su tutti i propri dispositivi.

Il piano in questione include l’antivirus, con funzione di rilevamento e blocco delle minacce informatiche in tempo reale, e la VPN, per la navigazione sicura e protetta oltre che per evitare le censure e i blocchi all’accesso sul web, geolocalizzando la propria posizione in un altro Paese.

McAfee Premium è ora in sconto: il bundle promozionale è attivabile con un costo di 44,95 euro invece che 129,95 euro. Si tratta dell’occasione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi: i software di McAfee sono disponibili su Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS.

Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

McAfee Premium: antivirus e VPN a un ottimo prezzo, per tutti i dispositivi

Con McAfee è possibile accedere a un bundle completo di software di sicurezza: c’è l’antivirus per il rilevamento e il blocco in tempo reale delle minacce informatiche e c’è anche la VPN, essenziale per un accesso sicuro a Internet. Da segnalare anche il Gestore delle password, disponibile su tutti i dispositivi e utile per salvare in sicurezza i dati d’accesso.

Con McAfee Premium è possibile installare i software di sicurezza messi a disposizione dall’azienda su tutti i dispositivi (considerando i sistemi operativi Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS). Il costo del bundle è di appena 44,95 euro per un anno, senza alcun vincolo successivo e, soprattutto, con 85 euro di sconto rispetto al prezzo standard.

Per sfruttare subito l’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è disponibile il link qui di sotto.

