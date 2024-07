MateBook D 16: sconto SUPER da Huawei, ma il tempo è quasi scaduto

L’esercizio matematico è di facile risoluzione: prendi un laptop di qualità, aggiungigli adrenalina, moltiplica la memoria e sottrai il forte sconto disponibile. Qual è il risultato? Il risultato è Huawei MateBook D 16, modello che per chi sta cercando una nuova postazione di studio o di lavoro può essere di grande appetibilità proprio in queste ore di forte sconto.

L’elemento essenziale per risolvere il problema sta proprio nelle tempistiche: approfittarne immediatamente significa cogliere al volo tanto l’offerta della Summer Wave di Huawei, sia un coupon esclusivo che taglia ulteriormente il prezzo e lo porta ai migliori livelli di sempre.

Per capire di cosa si stia parlando:

Processore Intel Core i5 di 12esima generazione

16GB di RAM

512GB di memoria su SSD

Grafica Intel UHD

Sotto la scocca, insomma, gira un motore ad alti giri di potenza e tutto ciò è celato dentro una carrozzeria robusta ed elegante, con linee essenziali e fortemente improntate alla razionalità. Ne sono esempio la tastiera comoda e con sottili tasti ben distanziati; il trackpad fuori asse, per avvicinarlo alle lettere e ridurre lo spazio di spostamento mentre si è in scrittura (viene ignorato, insomma, lo spazio riservato al tastierino numerico); il pulsante di accensione che cela un lettore di impronte per velocizzare la fase di login.

Il display mette a disposizione 16 pollici di pixel, una dimensione di grande generosità che apre ad utilizzi altrimenti complessi su laptop con diagonali inferiori. La luminosità arriva a 300nits e la frequenza a 60Hz.

Sottile e leggero, il laptop è impreziosito anche da un’antenna Huawei Metaline in grado di garantire connessioni a lungo raggio (fino a 270 metri), moltiplicando la velocità di download dei file (+51%) e, soprattutto, stabilizzando la connessione per renderla più affidabile e senza intoppi.

La batteria di supporto arriva a 70Wh, garantendo così ampia autonomia operativa (con la garanzia ulteriore di una ricarica rapida che in qualsiasi momento può restituire molte ore di lavoro aggiuntive al costo di pochi minuti di ricarica veloce).

Contesti d’uso? Molteplici. La versatilità è totale in virtù della potenza di fuoco disponibile, ma un quantitativo di RAM tale ed un SSD da 512GB ben rendono onore ad un device che vuole anzitutto offrire un’esperienza fluida e lineare di fronte ad ogni sfida. Che sia gaming leggero o produttività quotidiana, che sia studio o smart working, che sia in mobilità o a scrivania, il MateBook D 16 8GB+512GB sa il fatto suo e può offrire esperienze di alto livello.

A fare la differenza in queste ore è il prezzo, protagonista assoluto di questa metà di Luglio. Il prezzo iniziale di 899,90 Euro, infatti, cade a soli 599 Euro sotto i colpi della Summer Wave, ma in queste ore è possibile andare addirittura oltre. Utilizzando il codice coupon ABMWAVE12, infatti, un ulteriore 12% evapora sotto il sole estivo ed il prezzo scende all’insuperabile cifra di 527 Euro.

In un laptop con una RAM simile, la velocità è tutto. Ma anche in un laptop con uno sconto simile la velocità è tutto. Non attendere, quindi: l’occasione è qui ed è ora.

In collaborazione con Huawei