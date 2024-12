Masterchef Italia 14, si parte: dove vedere le puntate e quali sono le novità

MasterChef Italia 14 promette di stupire il pubblico: una nuova edizione piena di sorprese ed imprevisti, con regole inedite e momenti di alta tensione per i concorrenti.

Il consolidato trio di giudici stellati (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli) non risparmierà critiche, e speriamo anche qualche complimento, nei confronti degli aspiranti chef di Masterchef Italia, chiamati a dimostrare abilità tecniche, creatività e sangue freddo per ottenere un posto nella prestigiosa Masterclass.

Quando va in onda MasterChef Italia 2024?

Una delle novità più significative della quattordicesima edizione di Masterchef Italia riguarda i Live Cooking, per i quali è stato ideato un sistema di selezione più complesso rispetto al passato. Gli aspiranti concorrenti potranno accedere direttamente alla Masterclass con tre “sì” dei giudici; tuttavia, con soli due voti favorevoli riceveranno il grembiule grigio, entrando in una fase di stand-by per affrontare nuove prove decisive. A rendere i Live Cooking di Masterchef Italia 14 ancora più coinvolgenti è l’introduzione dell’All In, una scelta rischiosa che concede ai partecipanti cinque minuti extra per completare il loro piatto, ma ad un prezzo altissimo: convincere unanimemente i giudici, pena l’eliminazione immediata.

Altra novità di Masterchef Italia 2024 è la prova al buio per chiunque dovesse indossare il grembiule grigio. In questa sfida, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli assaggeranno i piatti senza essere al corrente di chi li abbia preparati, basandosi unicamente sul gusto. Questa modalità di gara spingerà i concorrenti a dare il massimo, in quanto ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Non mancheranno i momenti più iconici di Masterchef Italia, come le Mystery Box ed i temutissimi Pressure Test, ma anche qui le regole cambieranno: le Mystery Box, per la prima volta, potrebbero determinare un’eliminazione.

Ovviamente, come nelle precedenti stagioni, ci saranno ospiti italiani ed internazionali che contribuiranno a rendere le sfide ancora più imprevedibili. MasterChef Italia 14 è una produzione Endemol Shine Italy: a partire da questa sera, giovedì 12 dicembre, alle ore 21.15, la nuova edizione verrà trasmessa in esclusiva tv su Sky ed in streaming su NOW.