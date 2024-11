MasterChef Italia 14: quando inizia e dove vedere la nuova stagione

Il conto alla rovescia per MasterChef Italia 14 è ufficialmente iniziato: la nuova stagione del popolare cooking show andrà in onda a partire dal prossimo 12 dicembre e sarà disponibile in tv su Sky Uno ed in streaming su NowTv.

I fan del programma, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione italiana, attendono con ansia il ritorno dei tre amatissimi di giudici di Masterchef: a ricoprire questo ruolo saranno, ancora una volta, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Negli anni abbiamo assistito ad un continuo alternarsi di personalità di spicco nella giuria di Masterchef Italia, senza dimenticare Carlo Cracco e Joe Bastianich, ma i “tre cavalieri” di queste ultime edizioni hanno convinto tutti per il loro affiatamento e per lo spirito goliardico con cui spesso si rivolgono ai concorrenti.

MasterChef Italia 14: nuovi Pressure Test e Mistery Box

In un divertente video promozionale ispirato al Natale, i giudici di Masterchef hanno ufficialmente annunciato la data d’inizio del programma, scherzando sull’imminente arrivo delle festività. Lo spot, infatti, è tutto incentrato sul tema natalizio, con pacchi regalo che ricordano le Mystery Box, alberi decorati con le ambitissime Golden Pin e luminarie che compongono la temibile scritta Pressure Test. La scelta di questo clima festoso anticipa un’edizione in cui, tra emozioni e sfide gastronomiche, non mancheranno i colpi di scena.

Dopo la vittoria di Eleonora Riso nella scorsa edizione, Masterchef Italia 14 offrirà ai nuovi aspiranti chef l’occasione di conquistare un premio finale di 100 mila euro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette. Il percorso per arrivare al traguardo sarà, come sempre, tutt’altro che semplice: in ogni puntata assisteremo a sfide appassionanti ed alla preparazione di piatti che dovranno convincere i giudici. L’appuntamento con la nuova edizione di Masterchef Italia è dunque fissato al 12 dicembre che, oltre a segnare l’arrivo del Natale, darà anche inizio ad una nuova avventura per gli appassionati di cucina.