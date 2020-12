In questo periodo di pandemia causato dal Covid-19 l’acquisto di mascherine è diventato un obbligo con prezzi che inizialmente sono schizzati alle stelle per mancanza di produzione. Adesso la situazione sanitaria non è cambiata di molto, ma la produzione di mascherine è alquanto stabile con delle offerte all’acquisto anche molto vantaggiose, come questa di cui vi stiamo parlando che riguarda 20 mascherine FFP2 a soli 19,90 euro.

Mascherine FFP2: caratteristiche principali

Queste mascherine FFP2 rispettano la norma DIN EN 149:2001 con A1: 2009 per quanto riguarda il coefficiente di respirazione. La protezione è garantita da un sistema di filtraggio a 5 strati con pinza nasale imbottita e pinza di fissaggio opzionale utilizzabile.

Sono dotate di marchio CE ovvero dichiarazione di conformità UE e presenza un codice a barre GTIN (EAN) per il commercio al dettaglio e PZN per le farmacie. Questa mascherina senza valvola filtra sia l’aria inalata che l’aria espirata e quindi offre non solo autoprotezione, ma anche una protezione supplementare contro i corpi estranei. L’elevato comfort e la facilità di indosso sono adatti per un uso prolungato.

Infine questo prodotto è conforme al regolamento europeo DPI 2016/425 e quindi porta il marchio CE con tanto di numero di identificazione dell’organismo notificato che è 2163. Insomma, si tratta di 20 mascherine del tutto certificate che potete acquistare a soli 19,90 euro invece di 21,90 euro.

