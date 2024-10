Mario Kart con i LEGO: 2K Drive in offerta a meno di 20€

Quando LEGO e racing in stile Mario Kart si mettono insieme può nascere un titolo molto divertente come 2K Drive. Questo arcade, perfetto da giocare con amici o in famiglia, è disponibile in offerta su Amazon a soli 19,99 euro.

Con LEGO 2K Drive il divertimento è assicurato:

LEGO 2K Drive è un racing arcade dove potrai esplorare la colorata e vivace Mattonia, un universo fatto di LEGO. Dovrai affrontare competizioni epiche tra biomi unici e diversi rivali carismatici, sfruttando una solida esperienza cooperativa e una modalità multigiocatore competitiva che ti permette di sfidare o collaborare con amici o giocatori online.

In pieno stile LEGO, punto di forza del gioco è il sistema di personalizzazione che ti permette di costruire e modificare il tuo veicolo partendo da zero utilizzando i classici mattoncini LEGO: avrai infinite possibilità di design e un gameplay vario in ogni occasione.

Un gioco perfetto se cerchi un mix di avventura, creatività e competizione: con LEGO 2K Drive avrai un’esperienza di gioco avvincente e personalizzata adatta ad ogni stile di gioco, sia in solitaria che in compagnia. Acquistalo a soli 19,99 euro.